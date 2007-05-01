Что будет в Киеве на протяжении 1 мая

Сегодня – Международный день солидарности трудящихся. По случаю этого праздника в Киеве несколько политических сил проведут свои акции.

В частности, по данным Киевской городской государственной администрации, заявку на проведение акции подало движение “Новые левые”. Активисты движения планируют провести ряд мероприятий c 11.00 до 13.00: планируется возложение цветов к памятнику Ленину, после этого шествие колонн к зданию городской государственной администрации, где будет проведено праздничное пикетирование. После этого колонны двинутся по Крещатику к театру им. Франко, где проведут праздничный митинг и возложение цветов к памятнику Франко. Ориентировочное количество участников – 1 тысяча человек.

Согласно заявку Коммунистической партии Украины, акция начнется в 9 часов утра и закончится в 13 часов. Участники акции, которых заявлено в количестве 10 тысяч человек, соберутся возле метро “Арсенальная” и колонной пройдут к площади Славы, потом по улице Январского восстания, Грушевского и, проходя Европейскую площадь, соберутся на Майдане Незалежности на митинг (11.00-12.00). После этого колонна по Крещатику направится к Бессарабской площади, дальше к памятнику Ленину, где будут возложены цветы.