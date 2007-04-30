Медведько не против Пискуна, но вернёт себе должность генпрокурора через суд

Бывший генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО намеревается подавать иск в суд по поводу его увольнения с должности.

Об этом он заявил в воскресенье в эфире НТН.

Экс-генпрокурор выразил мнение, что уволенный ранее с этой должности Святослав ПИСКУН "правильно делал, что боролся с тем незаконным указом, которым он был уволен".

"Я считаю, что указ относительно меня незаконный, и я буду тоже отстаивать свою правду, подавая иск в суд, что я и буду делать", - заявил А.МЕДВЕДЬКО.

"Эту ситуацию нужно было решить тогда, когда я вышел из больничного. И вообще, это делается другим путем: пригласить генерального прокурора, он один в государстве, их немного, решить вопрос цивилизовано. Если не хочет Президент, чтобы я был генеральным прокурором, нужно пригласить и сказать в глаза: “Олександр Иванович, я считаю, что у нас должен быть другой генеральный прокурор", - процитировала А.МЕДВЕДЬКО “Украинская правда” .

Телеканал также отмечает, что А.МЕДВЕДЬКО был первым, кто "поздравил С.ПИСКУНА с тем, что тот добился справедливости".

Как сообщал УНИАН, 26 апреля 2007 г. Президент восстановил С.ПИСКУНА в должности генерального прокурора Украины. По сообщению пресс-службы Президента, В.ЮЩЕНКО восстановил С.ПИСКУНА в должности генпрокурора на выполнение решения Шевченковского районного суда города Киева.