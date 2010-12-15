22 декабря на территории Винницкой кондитерской фабрики состоится торжественное открытие уникального Детского развлекательного центра ROSHEN.

«Если внутри вас живет ребенок, а душа хочет праздника и новых открытий, тогда именно Вас кондитерская корпорация ROSHEN приглашает в пресс-тур, во время которого откроется «самая большая тайна», которая есть на территории Винницкой кондитерской фабрики ROSHEN. Только один день тайна будет открыта для взрослых», - говорится в сообщении организаторов.

Так, с 22 декабря в детскую экскурсионную программу по фабрике будет входить интерактивная экскурсия в современный высокотехнологичный центр, который в форме игры откроет детям секреты создания сладостей. Посещать его могут только дети, взрослым вход в «мир детства» строго запрещен.

Винницкий Детский развлекательный центр ROSHEN является уникальным и единственным в Украине полностью автоматизированным интерактивно-образовательным комплексом для детей младшего и среднего школьного возраста. Теперь деть получат возможность не только лично увидеть процесс изготовления конфет, вафель, печенья, но и самостоятельно разгадать секреты ингредиентов тех сладостей, которыми они с таким удовольствием лакомятся.

Детей ожидает встреча с «живым» роботом, 4D кинотеатр и захватывающее путешествие в пять комнат, которые хранят секреты сахара, шоколада, карамели, вкуса и аромата, лишь разгадав которые они получат доступ к самому желаемому - сладостям.

Пресс-тур стартует утром 22 декабря:

07.30 - 08.00 - встреча участников тура пресса;

08.00 - выезд в Винницу с остановкой для обеда;

13.00 - погружение в детство (захватывающие экскурсии на Винницкую кондитерскую фабрику и в Детский развлекательный центр ROSHEN и много приятных сюрпризов);

16.00 - официальное открытие Детского развлекательного центра ROSHEN;

17.00 - пресс-конференция;

17.30 - ужин;

18.30 - возвращение к взрослой жизни (выезд в Киев).

На мероприятиях будут присутствовать: президент кондитерской корпорации ROSHEN - Вячеслав МОСКАЛЕВСКИЙ, директор по развитию кондитерской корпорации ROSHEN Евгений ВОВЧАНОВСКИЙ, директор Винницкой кондитерской фабрики Александр БИЛЫК.

За более детальной информацией и аккредитацией обращаться по телефонам: (044) 451-56-86; (063) 282-44-10 - PR-менеджер Юлия ЧЕРНОМОРЕЦ в.chernomorets@dieslovo.com.uamailto:y.chernomorets@dieslovo.com.ua