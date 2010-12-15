Грищенко про скандал вокруг Нобеля: вообще не заслуживал внимания

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО считает, что ситуация вокруг Нобелевской премии мира не заслуживала внимания.

Об этом он заявил в опубликованном сегодня интервью Интернет-изданию EurActiv.

«Не было вопроса относительно участия Украины в этом конкретном событии. Просто факт заключается в том, что посол должен был быть в Киеве в это время, поэтому мы направили временного поверенного, который является его заместителем, что является нормальной практикой», - сказал министр.

«Я не думаю, что это заслуживало какого-либо реального внимания вообще», - добавил К.ГРИЩЕНКО.

Он подчеркнул, что решение украинской стороной было принято в соответствии с международной дипломатической практикой.

Отвечая на вопрос о том, означает ли это, что Украина будет выстраивать свою внешнюю политику в координации с внешней политикой Евросоюза, К.ГРИЩЕНКО сказал: «Это означает, что Украина — цивилизованная и очень благовоспитанная страна».

Как сообщал УНИАН, 7 декабря агентство Reuters сообщило о том, что Украина вместе с еще 17-ю странами по призыву Китая решила бойкотировать вручение Нобелевской премии мира китайскому диссиденту ЛЮ Сяобо. В тот же день К.ГРИЩЕНКО заявил, что посол в Норвегии не сможет принять участие в церемонии вручения премии 10 декабря, поскольку должен был присутствовать на совещании послов в Киеве 14-15 декабря.

8 декабря представитель Еврокомиссии Анжела ФИЛОТЕ, комментируя отказ ряда стран принять участие во вручении Нобелевской премии мира, отметила, что комиссия очень разочарована таким решением, в частности, принятым Сербией, надеющейся на членство в ЕС. Он также отметила, что Еврокомиссия планировала провести дополнительные консультации со странами, желающими продолжать движение на интеграцию в ЕС, отказавшимися от участия в церемонии вручения премии.

9 декабря пресс-секретарь МИД Александр ДИКУСАРОВ сообщил, что Украину на церемонии вручения Нобелевской премии мира будет представлять Временный поверенный в делах Украины, первый секретарь Посольства Украины в Норвегии Ирина БИЛОРУС.