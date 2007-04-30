Кто ответит за надругательство над украинским флагом?

Всеукраинская молодежная общественная организация «Студенческое братство» призывает правоохранительные органы привлечь к ответственности военнослужащих Черноморского флота Российской Федерации, осуществивших надругательство над государственным флагом Украины.

Как рассказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель «Студенческого братства» Олег ЯЦЕНКО, в воскресенье, 29 апреля, в Севастополе во время проведения акции общественной организации возле маяка «Херсонеский» морские пехотинцы ЧФ РФ сорвали и поломали государственный флаг Украины, прикрепленный участниками акции на ограждение маяка.

«Во время гражданской акции флаг, установленный «Студенческим братством», был поломан и брошен на землю российскими военнослужащими». – сказал О.ЯЦЕНКО.

Кроме того, военнослужащие РФ осуществили нападение на журналиста ВМС Украины военнослужащего по контракту Дмитрия СИЗОВСКОГО, который вел видеозапись акции.

О.ЯЦЕНКО отметил, что присутствовавшие при этом представители Севастопольского управления СБУ, а также милиции не вмешивались в инцидент, более того задержали представителей «Студенческого братства» и пыталась вменить им мелкое хулиганство.

По словам члена общественной организации внештатного корреспондента «Украины Молодой» Николая КАРПИНСКОГО, участвовавшего в акции, в тот же день суд Севастополя признал, что в действиях участников акций не было никаких противоправных действий.

О.ЯЦЕНКО подчеркнул, что общественная организация призывает МВД и СБУ провести объективное расследование инцидента, которое по его мнению должно завершиться привлечением к уголовной ответственности военнослужащих РФ.

«Мы видели по нескольким статьям Уголовного кодекса противоправные действия, по нашему мнению, и мы доведем это до конца, и я думаю, что они будут привлечены к той или иной ответственности», – отметил О.ЯЦЕНКО.