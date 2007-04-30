ЦИК исключила из избирательного списка БЮТ 263 фамилии

Центральная избирательная комиссия исключила из избирательного списка БЮТ 263 кандидатов в народные депутаты Украины.

Как сообщили УНИАН в отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, такое решение было принято на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии, которое провел ее председатель Ярослав ДАВЫДОВИЧ.

Комиссия работала в рамках правового поля, поскольку в ее заседании приняло участие 10 членов ЦИК, то есть был кворум, отмечается в сообщении. Кроме того, на заседании Центризбиркома присутствовали народные депутаты Украины.

Рассмотрев выдержку из протокола V этапа межпартийного съезда избирательного блока политических партий “Всеукраинское объединение “Батькивщина” и Украинской Социал-демократической партии “Блок Юлии Тимошенко”, который состоялся 19 апреля 2007 года, и решение этого съезда об исключении из избирательного списка “Блока Юлии Тимошенко” кандидатов в народные депутаты Украины, которые не были избранными в Верховную Раду Украины V созыва в соответствии с частью второй статьи 19 Конституции Украины, Законом Украины “О выборах народных депутатов Украины”, учитывая постановление ЦИК от 4 января 2006 года № 51, руководствуясь Законом Украины “О Центральной избирательной комиссии”, Комиссия исключила из избирательного списка избирательного блока политических партий “Блок Юлии Тимошенко” 263 кандидатов в народные депутаты Украины.