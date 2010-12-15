Табачник - о неправильных, которые «отметились» пьянкой во Франкфурте

Министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий ТАБАЧНИК заявляет, что у Германии нет никаких претензий к украинской делегации в связи с инцидентом в аэропорту города Франкфурт-на-Майне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Кабинете министров Украины.

«Никакого официального документа ни от полицейских представителей, ни от какой-либо структуры немецкой власти относительно претензий нет», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

Он отметил, что лично говорил с послом Украины в Германии и с консулом во Франкфурте в связи с этой ситуацией.

В то же время министр отметил, что состав украинской делегации на фестиваль формировали общественные организации, и государственные средства на это не расходовались. «Упрекать, что кто-то правильный включен в состав делегации, кто-то неправильный, это абсолютно безосновательно. Потому что тогда нужно возвращаться к сталинским временам – кто правильный турист – едет во Францию, наполовину правильный – в Болгарию, а 95% никуда не едет», - отметил Д.ТАБАЧНИК.

Кроме того, он сообщил, что в Министерстве иностранных дел также есть официальная информация об отсутствии претензий со стороны немецких властей к украинской делегации.

Как сообщалось, по данным ряда СМИ, украинская делегация, которая следовала на 17-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов у ПАР, поскандалила со службами аэропорта Франкфурта-на-Майне.

В частности, отмечалось, что 12 декабря работники аэропорта отказались посадить на самолет одного из членов украинской делегации. Причиной стало алкогольное опьянение пассажира.

Тогда в знак протеста вся делегация отказалась лететь из Франкфурта.

Спустя некоторое время делегация в полном составе все же вылетела в ЮАР и благополучно добралась в эту страну.

В Министерстве образования и науки, молодежи и спорта заявили, что делегация, которая летела в Южно-Африканскую Республику и поскандалила со службами аэропорта Франкфурта-на-Майне, не была делегацией от этого министерства.

По данным пресс-службы, в действительности делегация от Украины на 17-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоит из представителей молодежных общественных организаций, студенческих организаций, молодежных активистов. Подготовкой к участию украинской делегации в мероприятии занимался Оргкомитет, созданный общественными организациями, утверждают в Минобразования.