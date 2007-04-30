Секретариат Президента готовит роспуск ЦИК и Конституционного суда

В Секретариате Президента подготовлены проекты «неконституционных указов» об отзыве судей Конституционного Суда, а также о формировании нового состава Центральной избирательной комиссии и об отставке правительства Виктора ЯНУКОВИЧА в случае, если он откажется выполнять указ Президента о роспуске парламента и «о возвращении прежнего состава правительства».

Об этом заявил на заседании парламента народный депутат Украины Владимир ОЛИЙНЫК (фракция БЮТ, ныне не подчиняется её решениям), передает корреспондент УНИАН.

В.ОЛИЙНЫК отметил, что не исключает, «что наверное есть и указ о введении чрезвычайного положения». В.ОЛИЙНЫК подверг острой критике Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО за его участие 28 апреля в митинге оппозиции на Европейской площади. «Я Богу молился, чтобы Виктор Андреевич в субботу не выходил на митинг. Он должен был выйти и на одну, и на другую площадь, а еще лучше собрать одну площадь и вынести на нее согласительную позицию и тогда бы люди успокоились и мы бы пошли все на досрочные выборы», - подчеркнул В.ОЛИЙНЫК.

Он считает, что участие Президента «в одной площади и игнорирование другой» - это путь к разъединению Украины, к ее расколу.