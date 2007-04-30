Ющенко стал на путь сепаратизма

Выступление Президента 28 апреля на митинге сторонников оппозиции носит признаки федерализма и сепаратизма со стороны главы государства.

Об этом сегодня в ходе пленарного заседания Верховной Рады заявила член фракции Партии регионов Анна ГЕРМАН, передает корреспондент УНИАН.

«Ваш поступок, господин Президент, 28 апреля не что другое как федерализация Украины», - сказала она. По словам народного депутата, В.Ющенко сделал то против чего раньше как Президент боролся. «Знаете Викторе Андреевич, сепаратизм – это когда Президент соборной независимой Украины однозначно становится на сторону лишь одной политической силы», - сказала она.

При этом А.Герман отметила, что за сепаратизм необходимо нести ответственность. «Если Президент не исправит своей позиции, мы должны переизбрать такого Президента», - сказала она.

Кроме того, А.Герман призвала В.Ющенко не выходить на майданы политических сил, если он Президент всей Украины. «Если вы хотите выйти к людям, то созывайте свой майдан, такой, в который бы вошли и те люди, которые выходят на Европейскую площади, и те, кто выходит на Площадь Независимости», - сказала она.