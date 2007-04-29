Янукович надеется на продолжение переговоров с Ющенко

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ надеется на продолжение переговоров с Президентом Виктором ЮЩЕНКО.

Об этом глава правительства заявил в эфире телеканала «Интер» в воскресенье вечером.

По мнению премьера, в ходе этих переговоров можна будет окончательно ответить на вопрос, состоятся ли внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 24 июня.

«Я считаю, что на этот вопрос надо отвечать во время переговоров, за столом переговоров», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

По мнению премьера, указ о назначении выборов, как и первый, был подписан В.ЮЩЕНКО «без каких-либо консультаций с премьер-министром и не отвечает их договоренностям».

«Мы так с ним (Президентом Украины – УНИАН) не договаривались», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, отметив, что договоренность заключалась в том, чтобы сделать перерыв в принятии каких-либо решений на уровне Президента, правительства и парламента.

По его словам, была создана рабочая группа, однако она проработала всего лишь один день. В.ЯНУКОВИЧ также сообщил, что с подписанием второго указа Президент «практически снивелировал наши предыдущие встречи». «Я, безусловно, хотел бы сейчас послушать Президента», - сказал премьер.