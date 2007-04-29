Третьего мая Наша Украина начнет создание мегаблока

Третьего мая „Наша Украина”, “Народная самооборона” и “Українська правиця” начнут переговоры о создании единого избирательного блока.

Об этом заявил лидер „Нашей Украины” Вячеслав КИРИЛЕНКО в эфире “5-го канала”, комментируя призыв Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о необходимости объединения оппозиционных сил.

По мнению В.КИРИЛЕНКО, демократические силы должны идти на выборы, максимум, двумя большими блоками. По его словам, объединение Блока „Наша Украина” „Народной самообороны” и “Української правиці” является абсолютно реальным. Он сказал, что шаги по объединению являются встречными между этими политическими силами. „Нет тех препятствий, которые являются непреодолимыми, по крайней мере, я на это надеюсь”, - сказал лидер “Нашей Украини”, прибавив, что уже третьего мая состоятся первые консультации относительно текста соглашения о создании соответствующего блока.

Относительно возможности объединения вышеназванных политических сил с БЮТ В.КИРИЛЕНКО заметил, что этот вопрос сложнее по объективным причинам, но он не теряет надежды: „Думаю, и такой подход тоже нельзя отбрасывать, и мы попробуем приложить усилия для того, чтобы был создан большой блок”, - сказал он. В.КИРИЛЕНКО сообщил, что такое предложение звучало со стороны „Нашей Украины” неоднократно, но окончательного ответа еще нет.