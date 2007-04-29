Коалиция просит КСУ объединить дела об указах Ющенко от 2-го и 26 апреля

В Конституционный суд Украины подано ходатайство об объединении рассмотрения двух дел – относительно указа Президента Украины о досрочных выборах от 2 и от 26 апреля. Об этом сообщил накануне РБК-Украинапредставитель Верховной Рады в КСУ, народный депутат от Партии регионов Юрий Мирошниченко. По его словам, суд должен рассмотреть это ходатайство "в понедельник".

В то же время, представитель ВР в КСУ сказал, что ему неизвестно, принял ли Суд решение о закрытии производства по делу о конституционности указа Президента от 2 апреля.

В свою очередь, постоянный представитель Кабинета министров в КСУ Василий Нимченко заявил РБК-Украина, что вчера производство по делу закрыто не было, поскольку в случае закрытия производства по делу необходимо было бы пригласить представителей сторон и объявить им это решение. Комментируя поданное ходатайство относительно объединения двух дел, он отметил, что это вполне возможно с точки зрения закона о КСУ и регламента КСУ.

В свою очередь, источник в самом Суде заявил РБК-Украина, что в данном случае объединение рассмотрения двух дел невозможно. По его словам, указ президента от 26 апреля отменяет предыдущий - от 2 апреля - поэтому шансы на удовлетворение ходатайства выглядят крайне низкими. КСУ может и уполномочен рассматривать только действующие нормативно-правовые и правовые акты соответствующих органов. Единственное исключение – международные договора: КСУ может рассматривать такой документ, если он уже подписан, но еще не ратифицирован ВР. Только в таком случае Суд может рассматривать документ, который не вступил в силу, отметил источник.

Отметим, что коалиция настаивает на вердикте Конституционного суда относительно указа президента от 2 апреля, иначе, по словам премьер-министра Украины Виктора Януковича, решение о проведении выборов нужно принимать в результате политических переговоров. В то же время, в связи с новым указом Виктора Ющенко, согласно которому указанный документ признан утратившим силу, производство по данному делу "заходит в тупик". Напомним, что 27 апреля в КС поступило новое представления от 160 народных депутатов относительно указа главы государства от 26 апреля, которое, по словам председателя ВР Александра Мороза, уже принято в производство. Однако, и этот процесс, а соответственно кризис, могут затянуться на неопределенное время.

Накануне, выступая на митинге оппозиции в Киеве, глава государства еще раз подчеркнул, что выборы в Верховную Раду состоятся. "Я имею достаточно средств для проведения выборов, я преодолею любой саботаж. В ближайшее время я обнародую решение, которое будет гарантировать спокойное и надлежащее голосование на досрочных выборах в парламент", - отметил В.Ющенко.

Президент Украины также подчеркнул, что не пойдет на "обнуленный" вариант, по которому он аннулирует свой указ, а правительство и Верховная рада аннулируют свои постановления. В то же время он отметил, что большой ошибкой премьер-министра и коалиции является то, что они отказались от политического диалога. "Они выбросили в мусорник Универсал, посмеялись над ним. Сегодня действия с их стороны удостоверяют одно - тот состав Верховной Рады, который был, то большинство, не нуждались в национальном диалоге", - сказал также В.Ющенко.

Между тем, по мнению аналитиков, не исключено, что вскоре может появиться еще один указ В.Ющенко о новой дате выборов, пишет "Зеркало недели". Это обусловлено тем, что ЦИК не может работать из-за отсутствия кворума, правительство отказывается выделять средства на проведение выборов, а переговоры между коалицией и оппозицией пока что ни к чему не привели.