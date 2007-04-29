Кириленко подсказал Януковичу, где взять деньги на выборы

Деньги на досрочные парламентские выборы может предоставить Национальный банк Украины. Такое мнение высказал лидер „Нашей Украины” Вячеслав КИРИЛЕНКО в эфире “5-го канала”.

По его словам, НБУ может предоставить кредит на соответствующие цели.

В то же время, он не исключает, что правительство изменит свое мнение относительно выборов и предоставит средства. „Обеспечить (выборы – УНИАН) может Кабинет Министров, если изменит свое мнение, через резервный фонд. Я думаю, что бесконечно игнорировать Конституцию и не выполнять указ Президента ни правительство, ни другие учреждения не будут”, - отметил В.КИРИЛЕНКО, выразив уверенность, что Центральная избирательная комиссия также заработает ближайшими днями.

Он убежден, что выборы состоятся в любом случае: „ ЦИК может не работать очень долго и Конституционный Суд может объединить к производству два дела (два представления по указам Президента от 2 и 26 апреля – УНИАН) и признать их не соответствующими Конституции..., но это не изменит парламентского политического кризиса, и две фракции объединенной оппозиции не будут принимать участия в заседаниях Верховной Рады 5-го созыва, и это будет дополнительной причиной, чтобы все политические силы поняли, что путь досрочных выборов необходимо пройти... Этот парламент обречен”.

В.КИРИЛЕНКО считает, что все политические силы уже определяются относительно участия в выборах, назначенных Президентом на 24 июня, и об этом свидетельствует сегодняшнее заявление премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА относительно возможности досрочных выборов в случае достижения политических договоренностей.