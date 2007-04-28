Ющенко ”умоляет” Кириленко, Луценко и Тимошенко об одной вещи

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает демократические силы объединиться и идти на новые парламентские выборы «единым фронтом».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время митинга оппозиции “Через выборы к взаимопониманию” на Европейской площади в Киеве.

«Я умоляю об одном, я призываю вас объединиться. Я глубоко убежден, что украинская демократия должна быть единой», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО обратился к лидерам каждой демократической политической партии с просьбой «простить своим и справа и слева все, что они сделали и чего не сделали».

«Пожмите друг другу руку, но идите единым фронтом в рамках новых демократических выборов», - призвал Президент.

Он также отметил необходимость снять депутатскую неприкосновенность с депутатов будущей ВР. «Я прошу в одностороннем порядке через съезд соответствующих сил снять депутатскую неприкосновенность всех народных депутатов будущей ВР», - сказал Президент.

Он также отметил, что избирательные списки политических сил должны быть очищены от предателей. «Избирательные списки должны быть очищены от предателей, от тех людей, которые дали плохой политический пример украинскому обществу, от перебежчиков, от тех людей, которые предали национальные политические интересы и пошли дорогой искушений», - сказал глава государства.