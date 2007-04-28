Ющенко готовит сюрприз

В ближайшее время Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обнародует решения, которые будут «гарантировать спокойное и надлежащее голосование».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил на митинге на Европейской площади.

Он отметил: «я имею достаточно средств для того, чтобы обеспечить подготовку и проведение этих выборов».

«Я преодолею любой преступный саботаж или бездеятельность, которые будут иметь криминальную ответственность», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что только свободный выбор объединит страну.

«Досрочные парламентские выборы будут безусловно и они состоятся честно и демократически с надлежащим уровнем организации, при участии международных наблюдателей», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что большой ошибкой премьер-министра и коалиции большинства было то, что эти политические силы отказались от политического диалога. «Сегодня они выбросили на мусорник Универсал национального единства и не выполнили ни одного пункта. Они посмеялись над этим документом», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его словам, он пошел на многие компромиссы, в частности, относительно внесения кандидатуры премьер-министра на утверждение парламента, а также по формированию «очень многих вещей, которые касаются институтов власти». «Сегодня действие противоположной стороны свидетельствует об одном, тот состав ВР, который был, и то большинство, которое было в этой ВР, не нуждались в национальном диалоге. Она отвергла все попытки этот диалог организовать или выполнить договоренности», - отметил В.ЮЩЕНКО.