Тимошенко грозится отправить Давидовича в отставку

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заверяет, что председатель ЦИК Ярослав ДАВЫДОВИЧ в случае ненадлежащего проведения подготовки к досрочным выборам будет отправлен в отставку.

Об этом она заявила сегодня, выступая на митинге сторонников оппозиции на Европейской площади в Киеве, передает корреспондент УНИАН.

"Или делайте свое дело, или у нас не должно быть такого председателя ЦИК", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Лидер БЮТ призвала Я.ДАВЫДОВИЧА “не играть на два фронта” и согласно законодательству проводить подготовку к досрочным выборам. "Если вы будете играть на два фронта и угодничать всем, кто заставляет вас не выполнять закон, и если вы будете идти за событиями и опять предавать избирательный процесс и украинцев, вы тоже будете отвечать", - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО призвала всех чиновников исполнять в полной мере обязанности, возложенные на них. “Я хотела чтобы наши высшие чиновники были не трусами, а мужественными людьми, и чтобы не прятали головы как страусы в песок, а выполняли свои обязанности”, - отметила лидер БЮТ.