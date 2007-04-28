Ющенко на Европейской площади слушали около 70 тысяч человек

Около 70 тысяч украинцев собрались на Европейской площади во время выступления Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, участники митинга «Через выборы – к пониманию» заняли всю Европейскую площадь, склоны рядом с Европейской площадью и части улиц Крещатик, Трехсвятительская, Грушевского и Владимирской горки.

Участники акции держат государственные флаги, флаги “Нашей Украины”, БЮТ и “Народной самообороны”, УНП, флаги Украинской социал-демократической партии, а также плакаты с надписями: “Заколоту – ні! Виборам – так!”, “Народ підтримує Указ Президента!”, “Суд повинен бути конституційним, а не корупційним!”, “Указ Президента – закон для всіх!” , "Ющенко захистив наші права!".