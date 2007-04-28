Ющенко заявляет, что не пойдет на “нулевой вариант”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступил на митинге оппозиции “Через выборы к пониманию”, который состоялся на Европейской площади в Киеве.

Виктор ЮЩЕНКО заявил, что не пойдет на “нулевой вариант”, который предлагает правящая коалиция.

Как передает корреспондент УНИАН, Президент Украины напомнил, что “нулевой вариант” заключается в том, что он должен отменить свой указ о роспуске парламента, а правительство и парламент отменят свои решения, принятые после объявления указа. “Другими словами, нам предлагают, как мне кажется, ту историю, которая иногда случается в жизни – в банк проникают преступники и выносят сейф, доносят его до дверей, а здесь встречает их охрана – надевает наручники, а они предлагают охране - “слушайте, так мы готовы этот сейф вернуть с этими деньгами – давайте договоримся о нулевом варианте”. Какая мораль этой истории, а мораль простая: из подобных политических поступков мы никогда уроков не вынесем, а нам нужен политический урок”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент отметил, что сегодня речь идет о трех реалиях. Во-первых, досрочные выборы состоятся. Он убежден, что к этому придут все политические силы: “это неминуемый ответ, к которому придут все политические силы”.

Во-вторых, сегодня идет разговор не о судьбе 450 народных депутатов, “мы сегодня говорим о явлении, которое касается 47 миллионов граждан Украины, это задевает вашу семью, потому что речь идет о главном – Украина должна иметь честную власть, власть, которая живет по закону, которая уважает Конституцию”.

В-третьих, по словам, Президента сегодня необходимо дать ответ, как возник последний политический кризис. Он повторил свои тезисы об истоках политического кризиса в результате переходов депутатов из фракции во фракцию и т.п. В.ЮЩЕНКО призвал все политические силы сделать выводы из того, что произошло в парламенте, отметив, что политическая коррупция до сих пор остается главным фактором формирования украинской власти. И это необходимо преодолеть.

При этом В.ЮЩЕНКО отметил, что, подписав указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады, он выполнил свою присягу.

171 народный депутат написал заявления о выходе из фракции и сложении депутатских полномочий.

Президент Украины отмечает, что в Украине существует парламентский кризис.

По словам В.ЮЩЕНКО, свидетельством этого является то, что на протяжении этих трех месяцев в работе Верховной Рады Украины не принимает участие почти половина депутатского корпуса, которая представляет почти половину избирателей Украины.

“Когда 171 народный депутат собственноручно в письменном виде подписывает заявление о выходе из фракции и сложении полномочий народного депутата, скажите, пожалуйста, чей это кризис? Это - кризис украинского парламента”, - сказал В.ЮЩЕНКО

Он отметил, что подтверждением наличия парламентского кризиса является и то, что решения парламента принимаются “неконституционно сформированным большинством в парламенте”.

Президент Украины заявляет, что Генеральная прокуратура отныне будет эффективной и будет реагировать на все нарушения закона

В.ЮЩЕНКО констатировал, что сегодня у власти есть много политических сил, которые хотели бы видеть страну неуправляемой, как “неуправляемой является сегодня ЦИК, когда четыре члена ЦИК заболели в один день и, видимо, одной болезнью. Странно, что все они являются представителями проправительственного большинства, в этом - одна из целей, показать, что в этой стране не закон руководит поведением, руководят интриги и политическая коррупция”.

Президент обратил внимание на сложную ситуацию в судебной сфере, некоторых правоохранительных органах.

Также он раскритиковал ситуацию вокруг Конституционного Суда: “когда конституционный орган облит грязью, когда все делается для того, чтобы его дискредитировать, когда через разные каналы политическо-коррупционного влияния пытаются изменить правовую позицию КС – и это тоже попытка видеть нашу страну нестабильной и власть нестабильной”, - сказал Президент, добавив, что аналогичные действия применялись и в отношении Генеральной прокуратуры.

Он выразил убеждение, что недавние изменения в прокуратуре приведут к “чистке сверху” и в ближайшие несколько недель будет наведен порядок в ее работе. “Мы увидим эффективно работающую Генеральную прокуратуру, которая активно будет реагировать на все громкие резонансные дела. Я вам это обещаю”, - отметил он.

В ближайшее время Виктор ЮЩЕНКО обнародует решения, которые будут «гарантировать спокойное и надлежащее голосование».

Президент Украины отметил: «я имею достаточно средств для того, чтобы обеспечить подготовку и проведение этих выборов».

«Я преодолею любой преступный саботаж или бездеятельность, которые будут иметь криминальную ответственность», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что только свободный выбор объединит страну.

«Досрочные парламентские выборы будут безусловно и они состоятся честно и демократически с надлежащим уровнем организации, при участии международных наблюдателей», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что большой ошибкой премьер-министра и коалиции большинства было то, что эти политические силы отказались от политического диалога. «Сегодня они выбросили на мусорник Универсал национального единства и не выполнили ни одного пункта. Они посмеялись над этим документом», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его словам, он пошел на многие компромиссы, в частности, относительно внесения кандидатуры премьер-министра на утверждение парламента, а также по формированию «очень многих вещей, которые касаются институтов власти». «Сегодня действие противоположной стороны свидетельствует об одном, тот состав ВР, который был, и то большинство, которое было в этой ВР, не нуждались в национальном диалоге. Она отвергла все попытки этот диалог организовать или выполнить договоренности», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Президент Украины заверяет, что никому не позволит сделать деятельность Президента неэффективной.

“Сегодня они (коалиция - УНИАН) хотели подвергнуть сомнению эффективность работы института Президента. И поэтому я сейчас четко хочу заявить – этого не будет”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он заявил, что Президент будет последовательным и эффективным в своих действиях.

Виктор ЮЩЕНКО призывает демократические силы объединиться и идти на новые парламентские выборы «единым фронтом».

«Я умоляю об одном, я призываю вас объединиться. Я глубоко убежден, что украинская демократия должна быть единой», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО обратился к лидерам каждой демократической политической партии с просьбой «простить своим и справа и слева все, что они сделали и чего не сделали».

«Пожмите друг другу руку, но идите единым фронтом в рамках новых демократических выборов», - призвал Президент.

Он также отметил необходимость снять депутатскую неприкосновенность с депутатов будущей ВР. «Я прошу в одностороннем порядке через съезд соответствующих сил снять депутатскую неприкосновенность всех народных депутатов будущей ВР», - сказал Президент.

Он также отметил, что избирательные списки политических сил должны быть очищены от предателей. «Избирательные списки должны быть очищены от предателей, от тех людей, которые дали плохой политический пример украинскому обществу, от перебежчиков, от тех людей, которые предали национальные политические интересы и пошли дорогой искушений», - сказал глава государства.