Ющенко заявляет, что не пойдет на “нулевой вариант”

18:42, 28 апреля 2007
Политика
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Президент рассказал о трех реалиях

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что не пойдет на “нулевой вариант”, который предлагает правящая коалиция.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время митинга оппозиции “Через выборы к взаимопониманию”, который проходит на Европейской площади в Киеве.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что “нулевой вариант” заключается в том, что он должен отменить свой указ о роспуске парламента, а правительство и парламент отменят свои решения, принятые после объявления указа. “Другими словами, нам предлагают, как мне кажется, ту историю, которая иногда случается в жизни – в банк проникают преступники и выносят сейф, доносят его до дверей, а здесь встречает их охрана – надевает наручники, а они предлагают охране - “слушайте, так мы готовы этот сейф вернуть с этими деньгами – давайте договоримся о нулевом варианте”. Какая мораль этой истории, а мораль простая: из подобных политических поступков мы никогда уроков не вынесем, а нам нужен политический урок”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент отметил, что сегодня речь идет о трех реалиях. Во-первых, досрочные выборы состоятся. Он убежден, что к этому придут все политические силы: “это неминуемый ответ, к которому придут все политические силы”.

Во-вторых, сегодня идет разговор не о судьбе 450 народных депутатов, “мы сегодня говорим о явлении, которое касается 47 миллионов граждан Украины, это задевает вашу семью, потому что речь идет о главном – Украина должна иметь честную власть, власть, которая живет по закону, которая уважает Конституцию”.

В-третьих, по словам, Президента сегодня необходимо дать ответ, как возник последний политический кризис. Он повторил свои тезисы об истоках политического кризиса в результате переходов депутатов из фракции во фракцию и т.п. В.ЮЩЕНКО призвал все политические силы сделать выводы из того, что произошло в парламенте, отметив, что политическая коррупция до сих пор остается главным фактором формирования украинской власти. И это необходимо преодолеть.

При этом В.ЮЩЕНКО отметил, что, подписав указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады, он выполнил свою присягу.

 

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