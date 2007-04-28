Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что не пойдет на “нулевой вариант”, который предлагает правящая коалиция.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время митинга оппозиции “Через выборы к взаимопониманию”, который проходит на Европейской площади в Киеве.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что “нулевой вариант” заключается в том, что он должен отменить свой указ о роспуске парламента, а правительство и парламент отменят свои решения, принятые после объявления указа. “Другими словами, нам предлагают, как мне кажется, ту историю, которая иногда случается в жизни – в банк проникают преступники и выносят сейф, доносят его до дверей, а здесь встречает их охрана – надевает наручники, а они предлагают охране - “слушайте, так мы готовы этот сейф вернуть с этими деньгами – давайте договоримся о нулевом варианте”. Какая мораль этой истории, а мораль простая: из подобных политических поступков мы никогда уроков не вынесем, а нам нужен политический урок”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент отметил, что сегодня речь идет о трех реалиях. Во-первых, досрочные выборы состоятся. Он убежден, что к этому придут все политические силы: “это неминуемый ответ, к которому придут все политические силы”.

Во-вторых, сегодня идет разговор не о судьбе 450 народных депутатов, “мы сегодня говорим о явлении, которое касается 47 миллионов граждан Украины, это задевает вашу семью, потому что речь идет о главном – Украина должна иметь честную власть, власть, которая живет по закону, которая уважает Конституцию”.

В-третьих, по словам, Президента сегодня необходимо дать ответ, как возник последний политический кризис. Он повторил свои тезисы об истоках политического кризиса в результате переходов депутатов из фракции во фракцию и т.п. В.ЮЩЕНКО призвал все политические силы сделать выводы из того, что произошло в парламенте, отметив, что политическая коррупция до сих пор остается главным фактором формирования украинской власти. И это необходимо преодолеть.

При этом В.ЮЩЕНКО отметил, что, подписав указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады, он выполнил свою присягу.