Тимошенко: Президент пошел навстречу коалиции

18:31, 28 апреля 2007
Политика
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Лидер БЮТ обратилась к сторонникам оппозиции

Юлия Тимошенко выступает перед участниками митинга на Европейской площади. Киев, 20 апреляЛидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО расценивает второй Указ Президента как шаг навстречу политическим силам коалиции, для того, чтобы они могли принять участие в досрочных выборах в парламент.

Об этом она заявила сегодня, выступая на митинге сторонников оппозиции на Европейской площади в столице, передает корреспондент УНИАН.

“Президент пошел на встречу провластной коалиции, поскольку они в результате неорганизованности не успели зарегистрироваться в ЦИК и стали говорить, что очень короткая избирательная кампания”, - сказала лидер БЮТ. Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что “Президент персонально для них, и для того, чтобы быть компромиссными и толерантными”, изменил дату досрочных выборов в ВР. Теперь, по ее словам, все имеют возможность принять участие в досрочных выборах. “Каждый, кто может без сомнения это сделать”, - сказала она.

Кроме того, отметила лидер БЮТ, глава государства пошел навстречу коалиции и издал второй Указ, в котором говорится, что полномочия ВР прекращаются на основании 90-й статьи Конституции Украины. “Президент сделал все, что они (коалиция) просили, и распустил их по 90-й статье Конституции”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

 

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