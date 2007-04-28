Тимошенко: Президент пошел навстречу коалиции

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО расценивает второй Указ Президента как шаг навстречу политическим силам коалиции, для того, чтобы они могли принять участие в досрочных выборах в парламент.

Об этом она заявила сегодня, выступая на митинге сторонников оппозиции на Европейской площади в столице, передает корреспондент УНИАН.

“Президент пошел на встречу провластной коалиции, поскольку они в результате неорганизованности не успели зарегистрироваться в ЦИК и стали говорить, что очень короткая избирательная кампания”, - сказала лидер БЮТ. Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что “Президент персонально для них, и для того, чтобы быть компромиссными и толерантными”, изменил дату досрочных выборов в ВР. Теперь, по ее словам, все имеют возможность принять участие в досрочных выборах. “Каждый, кто может без сомнения это сделать”, - сказала она.

Кроме того, отметила лидер БЮТ, глава государства пошел навстречу коалиции и издал второй Указ, в котором говорится, что полномочия ВР прекращаются на основании 90-й статьи Конституции Украины. “Президент сделал все, что они (коалиция) просили, и распустил их по 90-й статье Конституции”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.