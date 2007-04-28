Цушко насчитал на Европейской площади 12 тысяч, на Майдан - 7 тысяч

На Европейской площади Киева собралось 12 тыс. сторонников оппозиции, на Майдане Незалежности – 7 тыс. сторонников коалиции.

Как сообщили УНИАН в ДСО МВД Украины, на 17:00 на Европейской площади, где начался митинг сторонников оппозиции, собралось до 12 тысяч человек. На это же время на Майдане Незалежности находилось около 7 тысяч сторонников парламентско-правительственной коалиции.

Нарушений общественного порядка во время этих массовых акций не зафиксировано.