Цушко насчитал на Европейской площади 12 тысяч, на Майдан - 7 тысяч
18:26, 28 апреля 2007Политика
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Нарушений не зафиксировано
На Европейской площади Киева собралось 12 тыс. сторонников оппозиции, на Майдане Незалежности – 7 тыс. сторонников коалиции.
Как сообщили УНИАН в ДСО МВД Украины, на 17:00 на Европейской площади, где начался митинг сторонников оппозиции, собралось до 12 тысяч человек. На это же время на Майдане Незалежности находилось около 7 тысяч сторонников парламентско-правительственной коалиции.
Нарушений общественного порядка во время этих массовых акций не зафиксировано.
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