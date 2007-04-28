Кириленко заявляет, что в любом случае Верховная Рада работать не будет

Лидер партии “Наша Украина” Вячеслав КИРИЛЕНКО заявляет, что в любом случае Верховная Рада пятого созыва работать не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время митинга оппозиции “Через выборы к взамопониманию” на Европейской площади в Киеве.

По словам В.КИРИЛЕНКО, второй указ Президента о досрочных выборах в ВР (от 26 апреля) - это серьезный шаг на пути национального единства, это шаг к тому, чтобы все политические силы приняли участие в выборах, “чтобы они убеждали избирателей, а не покупали судей КС, а затем намеревались прикрываться их решениями”.

Лидер “Нашей Украины” отметил, что решения Конституционного Суда не имели и не будут иметь доверия. “Мы знаем: если даже Конституционный Суд примет решение, которым признает незаконным указ Президента, обе оппозиционные фракции в парламенте в эту Верховную Раду не вернутся”, - сказал он.

В.КИРИЛЕНКО напомнил, что депутаты БЮТ и “Нашей Украины” написали заявления, направленные на сложение своих полномочий. “Если будет негативное решение КС, мы сразу соберем наши съезды и проголосуем за то, чтоб наши депутаты досрочно прекратили свои полномочия. И все те, кто под куполом (Верховной Рады), в третий раз станут нелегитимными, поскольку их будет меньше, чем две трети, а по Конституции такая Верховная Рада не имеет права на существование - она не полномочна”, - отметил В.КИРИЛЕНКО.

Он от имени оппозиции призвал Партию регионов, социалистов и коммунистов идти на выборы: “Призываем Партию регионов и ее левых сателлитов, которые обслуживают ее год в правящей коалиции, идти на выборы и понять, что это единственный способ выхода из масштабного политического кризиса в стране, созданного ими”.