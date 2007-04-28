Коммунисты и ”Новые левые” будут праздновать Первомай

1 мая (вторник) планируются мероприятия по случаю Дня солидарности трудящихся:

9-00 - начнется акция, организованная КПУ. Участники акции соберутся возле ст.м. “Арсенальная” и колонной пройдут к площади Славы, потом по ул. Январского восстания, Грушевского, Европейской пл. на майдан Незалежности, где в 11-00 состоится митинг. После этого колонна по Крещатику пройдет к Бессарабской площади, дальше к памятнику Ленину, где будут возложены цветы.

11-00- “Новые левые” проведут ряд мероприятий. В частности, планируется возложение цветов к памятнику Ленину, после этого пеший поход колонн к КМДА, где будет проведено праздничное пикетирование. После этого колонны двинутся Крещатиком к театру им. Франко, где проведут праздничный митинг и возложение цветов к памятнику Франко.