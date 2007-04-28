Тарасюк призывает Луценко и Кириленко к созданию широкого блока

Лидер избирательного блока ”Движение - Украинская правица” Борис ТАРАСЮК призывает демократические силы к объединению.

Об этом он сказал во время митинга оппозиции на Европейской площади в Киеве, передает корреспондент УНИАН.

“Мы выступаем за объединение всех демократических сил, и в связи с этим я призываю, чтобы “Движение - Украинская правица”, Народная самооборона, Народный Союз “Наша Украина” образовали широкий блок и именно таким блоком мы победим”, - сказал он.

Б.ТАРАСЮК подчеркнул, что политический кризис в Украине можно преодолеть только путем внеочередных парламентских выборов.

“В результате действий антинародной кризисной коалиции вызван очередной глубокий политический кризис. Единственный способ преодолеть этот кризис - это провести внеочередные парламентские выборы”, - сказал он.

Б.ТАРАСЮК отметил, что партии блока “Движение - Украинская правица” поддерживает указ Президента о досрочном прекращении полномочий “антинародной Верховной Рады” и проведении внеочередных выборов. ”Мы считаем, что только таким способом можно преодолеть кризис и восстановить равновесие, общественное спокойствие в нашем государстве”, - сказал он.

“Мы выступаем за то, чтобы украинский народ имел снова право избирать курс, которым наше государство будет двигаться, курс европейских ценностей, а не курс политической коррупции и олигархических кланов”, - сказал Б.ТАРАСЮК.