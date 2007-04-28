Луценко «поскреб» коалицию и увидел зеленый мох

27 апреля в эфире телеканала ICTV лидер «Народной Самообороны» Юрий Луценко отметил, что С.Пискун был самым эффективным прокурором у Украины: «Скажу коротко: Пискун сможет, если Президент поможет».

«Я убежден, что Пискун в третий раз возобновляется на должности генпрокурора Украины не для Книги рекордов Гиннеса». Он также напомнил представителям ПР, что именно это событие Анна Герман назвала торжеством закона.

«Если поскребти всех политиков, можно увидеть зеленый советский мох», - прибавил Луценко, имея в виду правящую коалицию.

Он также прибавил, что коалиция собиралась купить голоса.

«Нужно перезагрузить Украину. Досрочные выборы – это шанс для людей избрать новую Украину», - отметил Луценко.

Обозреватель