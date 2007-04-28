Кравчук понял, кто контролирует ситуацию в стране
10:30, 28 апреля 2007Политика
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Экс-президент общался с прессой
Первый Президент Украины Леонид КРАВЧУК убежден, что правительство является единственным органом, который контролирует ситуацию в Украине.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Киеве.
«Правительство, по моему мнению – это единственный сейчас орган, который реально работает», - сказал Л.КРАВЧУК.
По его убеждению, Кабинет Министров держит ситуацию под контролем, в частности, собирает налоги, выплачивает зарплаты и увеличивает социальные выплаты, как предусматривалось раньше.
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