Кравчук понял, кто контролирует ситуацию в стране

Первый Президент Украины Леонид КРАВЧУК убежден, что правительство является единственным органом, который контролирует ситуацию в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Киеве.

«Правительство, по моему мнению – это единственный сейчас орган, который реально работает», - сказал Л.КРАВЧУК.

По его убеждению, Кабинет Министров держит ситуацию под контролем, в частности, собирает налоги, выплачивает зарплаты и увеличивает социальные выплаты, как предусматривалось раньше.