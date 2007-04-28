К Кабмину подтянулись две сотни спецназовцев
09:44, 28 апреля 2007Политика
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Заседание начнется в 10.00
В Киеве возле здания Кабинета министров на ул.Грушевского припаркованы 9 автобусов с работниками спецподразделений правоохранительных органов. В частности среди них есть представители спецподразделения «Беркут».Об этом сообщает Обком.
Напомним, что сегодня в 10:00 состоится внеочередное заседание Кабмина. Скорее всего, Кабмин будет принимать решение относительно выполнения указа Президента от 26 апреля.
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