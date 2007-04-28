В Таллине полиция использовала водометы и резиновые пули: 70 пострадавших

В Таллине около 70 человек пострадали этой ночью в новых массовых столкновениях, спровоцированных демонтажом памятника советскому воину-освободителю.

Как сообщает радио «Свобода», известно о сотнях задержанных.

Эстонская полиция заявила, что к утру субботы взяла ситуацию под контроль. Против толпы были использованы водометы и резиновые пули.

По данным полиции, в беспорядках участвовала, в основном, русскоязычная молодежь. Центру города нанесен серьезный ущерб - разбиты окна, разграблены магазины.

Беспорядки произошли и в других эстонских городах.

Накануне в столкновениях погиб человек, десятки были ранены.

Волнения начались после того, как в Таллине демонтировали памятник советскому воину-освободителю. На это решение резко отреагировала Россия.