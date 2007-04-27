Разговоры про импичмент - блеф

20:56, 27 апреля 2007
Политика
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Аргументы из Секретариата Президента

Игорь ПУКШИНЗаместитель главы Секретариата Президента Украины Игорь ПУКШИН заявляет, что «никаких оснований для импичмента Президента нет, это чистой воды политический блеф». Об этом идет речь в комментарии И.ПУКШИНА, текст которого размещен на официальном сайте Президента Украины.

По словам заместителя главы Секретариата, «последние несколько дней политики из правительственно-парламентского лагеря пытаются распространить в общественном сознании тезис о возможном отстранении от должности Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО. Вероятно, таким способом силы, которые упрямо не желают идти на внеочередные парламентские выборы, хотят подтолкнуть главу государства к отмене своего решения о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады пятого созыва. Расцениваю это как пустяковый, примитивный шантаж. Всяческие заявления об импичменте лишены оснований, правовой подпочвы и здравого смысла».

Он указал, что авторы подобных громких высказываний расписываются в собственном юридическом бессилии. «Для начала этим деятелям стоит почитать Конституцию, где чистейшим украинским языком изложены основания для устранения главы государства от выполнения обязанностей. Там идет речь, в частности, о том, что Президент должен совершить государственную измену или другое преступление. Однако ничего не сказано, в чем заключаются эти преступные деяния. Криминальный кодекс дает соответствующие определения, но они совсем не касаются роспуска парламента», – разъяснил И.ПУКШИН. Он также обратил внимание, что согласно с определением Конституционного Суда, Президент не может быть притянут к ответственности согласно с криминальным законодательством.

Заместитель главы Секретариата отметил, что на сегодняшний день не приняты законы, которые регламентировали бы процедуру импичмента, деятельность специальных следственных комиссий, спецпрокуроров и спецследователей. «Все действия по отстранению Виктора ЮЩЕНКО от должности воплотятся, максимум, в газетные заглавия, а болтовня на тему импичмента – лишь смелые мечты, не больше», – сказал И.ПУКШИН.

Он подчеркнул, что, согласно президентскому Указу, Верховная Рада Украины пятого созыва прекратила свою деятельность как законодательный орган. Это также означает и прекращение полномочий руководства парламента – председателя и его заместителей. Верховная Рада уже не может принимать законы, постановления и другие нормативные документы. В то же время, как отметил И.ПУКШИН, в случае принятия решения о начале процедуры импичмента лицо, которое подпишет настоящий документ, подвергается криминальной ответственности за самовольное присвоение властных полномочий. «Это – четкая норма законодательства, которая должна уберечь политиков от таких безответственных и рискованных шагов», – отметил И.ПУКШИН.

 

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