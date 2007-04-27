КС завтра продолжит рассмотрение указа Президента

Конституционный Суд Украины завтра, 28 апреля, продолжит рассмотрение дела по представлению 53 народных депутатов относительно конституционности Указа Президента Украины от 2 апреля 2007 г. о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины V созыва.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Конституционного Суда, в судебном заседании объявлен перерыв до 10.00 утра 28 апреля. Заседания продолжаться в закрытом режиме

Как сообщал УНИАН, 26 апреля Президент Виктор ЮЩЕНКО подписал указ, которым перенес внеочередные выборы в Верховную Раду Украины с 27 мая на 24 июня 2007 года.

Вечером в тот же день народный депутат от “Нашей Украины” Руслан КНЯЗЕВИЧ заявил в эфире “1+1”, что судьи КС прекратили производство по конституционному представлению 53 народных депутатов относительно конституционности Указа Президента от 2 апреля 2007 г.

По его информации, состоялось закрытое заседание КС, на котором 17 из 17 присутствующих на заседании судей проголосовали за прекращение производства по этому делу, и завтра в 10.00, насколько известно Р.КНЯЗЕВИЧУ, это решение будет обнародовано.

Сегодня, 27 апреля, в пресс-службе КС УНИАН сообщили, что суд продолжает рассмотрение дела по представлению народных депутатов относительно указа Президента о роспуске парламента от 2 апреля.

В то же время сегодня в Конституционном Суде было зарегистрировано представление 160 народных депутатов относительно конституционности указа главы государства о перенесении даты выборов на 24 июня.

Заместитель главы Секретариата Президента Украины Игорь ПУКШИН сегодня же на брифинге выразил удивление, почему Конституционный Суд до сих пор не прекратил производство по делу относительно первого указа главы государства о роспуске парламента.

По его словам, вчера в КС было принято решение о прекращении производства относительно первого указа, и определен судья-докладчик, который подготовит соответствующий проект решения.

И.ПУКШИН в который раз отметил, что на сегодня для КС нет предмета рассмотрения, поскольку первый указ Президента утратил силу.