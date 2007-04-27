В МЧС назвали причины пожара на Шулявке

Причиной пожара, который произошел 23 апреля этого года на рынке возле станции метро «Шулявская», стало неосторожное обращение с открытым огнем неизвестных лиц.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве Сергей КУКУРУДЗЯК сегодня на совещании у первого заместителя председателя Киевской горгосадминистрации Анатолия ГОЛУБЧЕНКО.

По его словам, согласно техническому заключению, наиболее вероятной версией возникновения пожара является неосторожное обращение с открытым огнем неизвестных лиц.

По словам С.КУКУРУДЗЯКА, все материалы расследования причин пожара возле метро «Шулявская» переданы в райотдел Шевченковского района для окончательного расследования и установления причин и виновников пожара.

С.КУКУРУДЗЯК сообщил также, что в управлении рассматривалась и версия поджога, однако при обследовании места пожара не были установлены «предметы, устройства и остатки, которые могли бы использоваться как средства поджога». Он отметил, что это подтверждает и оперативно-следственная группа Шевченковского РОВД.

С.КУКУРУДЗЯК сообщил, что пожар начался с металлокаркасной палатки частного предпринимателя «Ольга + М», которая, как выяснилось, была установлена без согласования в Шевченковской райгосадминистрации и управлении МЧС. По его словам, между палаткой и стеной здания метрополитена складировался мусор, ящикотара, которые очень быстро возгораются. Кроме того, сама палатка также изготовлена из легковоспламеняющегося материала. Таким образом, пламя очень быстро охватило палатку и из-за сильного ветра и отсутствия огнетушителей быстро распространилось на другие палатки и перекинулось на здание метрополитена. По информации С.КУКУРУДЗЯКА, тушение пожара было затруднено из-за невозможности свободного подъезда пожарных машин к месту пожара. 15 минут пожарные потратили на то, чтобы эвакуировать людей со второго этажа кафе. Один человек был госпитализирован с отравлением угарным газом.