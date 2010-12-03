Украина может получить бракованный бюджет?

Вопреки обещаниям власти существенно снизить административное давление на бизнес, после принятия Налогового кодекса с учетом президентских правок полномочия контролирующих органов не уменьшатся по сравнению с нынешним уровнем. Об этом заявила глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ в эфире «5-го канала».

«В первой редакции Налогового кодекса, которая была еще летом, были заложены драконовские меры, а контролирующим органам давались жуткие полномочия. Во второй редакции эти возможности чуть-чуть «подстригли», но все равно они остались гораздо хуже тех, в которых мы сегодня живем в действующей системе налогообложения. Сейчас Президент еще их подстриг, и привел к тому же уровню полномочий, которые имеют контролирующие органы в действующей системе налогообложения. По большому счету, осталось то, что мы и так сегодня имеем», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Глава комитета Верховной Рады отметила, что оппозиция настаивала на том, что необходимо создать абсолютно новую систему подхода к сбору налогов. «В цивилизованной стране люди платят налоги, чтобы жить в цивилизованном обществе. А у нас собирают оброк с предпринимателей, с малого и среднего бизнеса, для того, чтобы чиновники имели бюджет и распределяли его так, как считают нужным», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она отметила, что своим непрофессионализмом и попытками любой ценой продавить нужное решение по принятию Налогового кодекса, власть серьезно подорвала доверие к своей способности проводить реформы и заложила бомбу замедленного действия. «Впереди колоссальный объем работы по адаптации положений Налогового кодекса, исправления всех его недочетов. Я думаю, что весь 2011 год мы посвятим тому, что будем вносить поправки в этот неряшливо подготовленный документ, будем закрывать коррупционные дыры, которых в нем осталось немало», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она напомнила, что теперь на повестке дня – бюджетный процесс. «Получив бракованный Налоговый кодекс, Украина получит не менее бракованный государственный бюджет, в который, судя по всему, правительство вынуждено будет вносить изменения уже после его вступления в силу. А это открывает простор для коррупции», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

«Для того, чтобы это предотвратить, мы подготовили законопроект «Декларация экономической свободы». В нем четко изложили нормы, которые должны установить рамки, ограничения, которые не давали бы чиновникам вседозволенности. В этом документе мы заложили четкие критерии, за которые не имеет права выходить чиновник. Любая власть должна жестко знать – в стране есть границы, за которые нельзя выходить, если мы хотим сохранить в стране экономическую стабильность», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ, высказав при этом убеждение, что этот закон должен быть принят Верховной Радой.