Азаров объяснил, «почему мы за инфляцию боремся и держимся за нее»

Инфляция ниже 10% за год позволит в 2011 году кредитовать промышленность по ставкам на уровне 10-11%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня во время торжественного заседания, посвященного Дню местного самоуправления.

«Это громаднейшее достижение, которое позволит нам в следующем году иметь ставки по кредитам для промышленности на уровне 10-11%. Вот почему мы за инфляцию боремся и держимся за нее», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, Н. АЗАРОВ заявил сегодня, что правительство до 10 декабря передаст на рассмотрение Верховной Рады проект государственного бюджета на 2011 год.