Тимошенко: мне никакой компромат больше не страшен

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО считает, что только открытость и прозрачность политической деятельности делает невозможным появление какого-либо компромата.

Об этом сообщается на официальном сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

"Каждый мой разговор, какой-либо, может быть в любой момент обнародован, потому что мои слова и какие-либо позиции в закрытых разговорах не отличаются от публичных", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО вчера после допроса в Генеральной прокуратуре.

Лидер партии "Батькивщина" убеждена, что нынешние обвинения власти в нецелевом использовании бюджетных средств являются единственным "компроматом", который, при этом, не подтвержден никакими документами. "Думаю, если после большого количества проверок прокуратурой, СБУ, Контрольно-ревизионным управлением, лично АЗАРОВЫМ и ЯНУКОВИЧЕМ, они нашли только то, что я "заплатила пенсионные деньги за счет экологических денег" - это мое главное преступление, то я думаю, что мне никакой компромат больше не страшен", - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.