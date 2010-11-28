Лужный прощается, но не уходит

Исполняющий обязанности главного тренера киевского «Динамо» Олег Лужный опроверг вчерашнее сообщение о том, что он уходит из команды.

«Сразу хочу сказать, – отметил Лужный, – что произошло недоразумение или недопонимание, как хотите. После игры я действительно подошел к фан-трибуне и поблагодарил болельщиков за поддержку нашей команды в течение всего сезона в целом и, в частности, меня лично, когда я стал временно исполняющим обязанности главного тренера. Вот и все! Я же не говорил на пресс-конференции, что ухожу из команды – я попрощался с болельщиками до следующего матча. Знаю, что многие из них собираются в Минск поболеть за нас в матче Лиги Европы с БАТЭ. Также мы рассчитываем на их поддержку в заключительной игре года – дома с «Шерифом». А если журналист, задававший тот несколько провокационный вопрос, не понял меня, так это его проблемы. Так ему, пожалуйста, и передайте», - цитирует пресс-служба ФК «Динамо» (Киев)

Вместе с тем президент клуба Игорь Суркис сегодня отказался отвечать на вопрос, когда Лужный станет главным тренером?

"До 25-го декабря объявлю тренера «Динамо», который будет готовить команду ко второй части сезона... Иностранец это будет, Лужный или другой тренер, я скажу в конце декабря..."