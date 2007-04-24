БЮТ предлагает Морозу сажать голых депутатов в муравейник (фото)

Руководители парламентских фракций по поручению председателя Верховной Рады Александра МОРОЗА ознакомлены с письмом жителя Москвы, в котором он предлагает „судить и линчевать виновных в создании хаоса в стране”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

“Аппарат Верховной Рады Украины направил письмо от жителя Москвы, некоего Ивана Ивановича МАЗУРА. Этот интересный документ получила и фракция БЮТ”, говорится в сообщении.

Как отмечают в пресс-службе блока, “удивлению руководства БЮТ и депутатов не было предела - в документе за подписью Александра МОРОЗА предлагается „судить и линчевать”. Дословно на языке оригинала: «виновных создания хаоса в стране судить и линчевать».

У БЮТ вызывает удивление, что А.МОРОЗ рассылает депутатам письма только от жителей Москвы.

Следовательно, БЮТ настойчиво советует А.МОРОЗУ “срочно прислать письма, например, из африканских стран, где способы пыток более изысканные”. “Немедленно следует предложить сажать депутатов в мешки с крысами, закапывать их голыми в муравейники или воспользоваться опытом из украинской истории и всех „виновных” посадить на кол и пустить по Днепру”, говорится в сообщении.

Пресс-служба БЮТ обращается к коалиции с призывом “немедленно публично осудить А.МОРОЗА, который призывает линчевать виновных в хаосе, то есть саму коалицию, которая, нарушая Конституцию, уже несколько недель саботирует Указ Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады”.