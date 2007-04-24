Представитель Ющенко в КС: откажитесь от режима «ты дурак, нет – ты дурак»...

Представитель Президента в Конституционном Суде Украины Владимир ШАПОВАЛ призывает журналистов воздержаться от провокации участников судебного процесса для дачи оценок течению событий в КС, который рассматривает конституционность Указа Президента о роспуске парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ШАПОВАЛ заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов в перерыве судебного заседания КС.

«Не провоцируйте участников процесса на чрезмерную искренность в нарушении закона», - сказал В.ШАПОВАЛ.

В контексте сказанного он отметил, что комментировать до завершения судебного процесса «это неприемлемо, когда действуют в режиме: «ты дурак, нет – ты дурак». Не надо превращать суд в шоу. И так его достаточно и в пределах и за пределами (суда – УНИАН)”.