Шаповал хочет, чтобы КС довел дело до конца

Представитель Президента Украины в Конституционном Суде Владимир ШАПОВАЛ считает неправильным, если производство относительно конституционности указа главы государства Виктора ЮЩЕНКО о роспуске парламента будет прекращено.

Об этом он заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов в перерыве судебного заседания КС.

По словам В.ШАПОВАЛА, существует три варианта: решение признается конституционным, неконституционным и производство по делу прекращается. «Лично мое мнение – это будет неправильным», - сказал В.ШАПОВАЛ, имея в виду закрытие производства по этому делу.

В то же время он сказал, что не может спрогнозировать, когда именно закончится этот судебный процесс. «Очевидно, когда-то закончится. Как это можно прогнозировать», - сказал В.ШАПОВАЛ. В то же время он отметил, что комментировать судебный процесс, давая свое целостное впечатление от него, он сможет лишь по его окончании.

Отвечая на вопрос, жалеет ли он, что сообщил журналистам о своем намерении освободиться от должности представителя Президента в КСУ по завершении рассмотрения конституционности указа Президента о роспуске парламента, сказал: «Не сожалею. Это тот случай, когда первая реакция правильная». При этом В.ШАПОВАЛ заметил, что он ни с кем не советовался по этому поводу и не от кого не получал инструкций. «Повторяю, это связано с тем, что творится в суде», - сказал В.ШАПОВАЛ.