Янукович собирается помиловать Ющенко в обмен на раскаяние

Нынешний политический кризис — явление кратковременное. Все решится в ближайшее время, то есть еще в этом месяце. Так премьер Виктор Янукович сказал в интервью польской газете "Дзенник". Интервью опубликовано на Урядовом портале.

В ответ на замечание журналиста, мол, если бы правящая коалиция не пыталась резко ограничить полномочия Президента Виктора Ющенко, он, скорее всего, не распускал бы парламент, поэтому премьер должен был бы чувствовать себя хотя бы частично ответственным за развитие кризиса, Янукович заявил:

“Я считаю, что в Европе немного президентов, которые имели бы такие полномочия, как украинский. Правительственная коалиция хочет лишь создать эффективную систему власти, в которой Президент имел бы свое место. На данный момент нас интересует прежде всего внедрение конституционной реформы и приведение законодательства в соответствие с Конституцией. Решение этих проблем требует сотрудничества всех политических сил”.

Единственным способом выхода из кризиса является четкое соблюдение норм права, - заметил Янукович. “Это — принцип демократии”. Премьер еще раз подчеркнул, что правых и виноватых определит Конституционный Суд, “мы все должны будем покориться его решению”.

Также Янукович опроверг обвинение в том, что Партия регионов в случае признания неконституционным указа Президента будет инициировать процедуру импичмента. "Если речь идет обо мне и о моих соратниках, то мы, наверно, не будем предпринимать никаких радикальных действий относительно президента. Мы считаем, что Виктор Ющенко ошибся, но это вина его советников, которые готовили текст указа. Если он признает свою ошибку, мы не будем требовать его наказания”.