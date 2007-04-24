Что Ахметов подарил Герман на день рождения

Народного депутата Украины, члена Партии регионов Анну Герман с днем рождения первым лично поздравил народный депутат Ринат Ахметов. Об этом она рассказала в интервью журналистам.

По ее словам, Ахметов подарил ей платиновое перо и букет орхидей.

Нардеп отметила, что премьер-министр Украины Виктор Янукович также поздравил ее с днем рождения. «У меня есть хорошая история по поводу поздравления премьера. Мы с ним первый раз встретились 24 апреля на моем дне рождения три года назад. Он подарил мне иконку Христа Спасителя, сделанную из эмали. Через год он подарил мне редкую икону святой Анны, которую я очень долго искала. А в 2006 году он подарил мне икону Георгия Победоносца», - рассказала парламентарий.

Герман подчеркнула, что для нее очень важно то, что Янукович помнит о ее дне рождения. «Это самый лучший подарок», - добавила она.

Нардеп призналась, что не будет праздновать день рождения, так как у нее нет времени. «И вообще я не считаю, что это такой уж большой праздник день рождения, тем более, когда тебе 48 лет», - отметила Герман.

ForUm