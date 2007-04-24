Кто прослушивал Лукаш?
Замминистра получила ответ на запрос
Заместитель министра Кабинета министров Елена ЛУКАШ утверждает, что Служба безопасности не прослушивала ее телефонов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом ЕЛУКАШ заявила сегодня в перерыве заседания Конституционного Суда, комментируя информацию, которая появилась в некоторых СМИ о том, что якобы она (Е.ЛУКАШ) во время телефонного разговора предлагала судье КС Сюзанне СТАНИК деньги за необходимое решение относительно указа Президента о роспуске парламента.
Так, в частности Е.ЛУКАШ зачитала полученный сегодня ответ на ее запрос в СБУ от 13 апреля этого года. В документе за подписью временно исполняющего обязанности председателя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО говорится: «СБУ в отношении вас не проводила оперативно розыскных мероприятий, в частности снятия информации с каналов фиксированной и мобильной связи». На вопрос журналистов, что это означает, Е.ЛУКАШ ответила: «я не имею никакого отношения к той грязи, которую вылили на меня в последнее время…».