Кто прослушивал Лукаш?

Заместитель министра Кабинета министров Елена ЛУКАШ утверждает, что Служба безопасности не прослушивала ее телефонов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом ЕЛУКАШ заявила сегодня в перерыве заседания Конституционного Суда, комментируя информацию, которая появилась в некоторых СМИ о том, что якобы она (Е.ЛУКАШ) во время телефонного разговора предлагала судье КС Сюзанне СТАНИК деньги за необходимое решение относительно указа Президента о роспуске парламента.

Так, в частности Е.ЛУКАШ зачитала полученный сегодня ответ на ее запрос в СБУ от 13 апреля этого года. В документе за подписью временно исполняющего обязанности председателя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО говорится: «СБУ в отношении вас не проводила оперативно розыскных мероприятий, в частности снятия информации с каналов фиксированной и мобильной связи». На вопрос журналистов, что это означает, Е.ЛУКАШ ответила: «я не имею никакого отношения к той грязи, которую вылили на меня в последнее время…».