БЮТ обвиняет Партию регионов в рэкете

Блок Юлии Тимошенко расценивает как откровенную коррупцию обращение правительства к предпринимателям с требованием финансирования Партии регионов.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении БЮТ.

Как отмечает пресс-служба БЮТ, “вице-премьер Владимир РЫБАК обратился к руководителям предприятий с письменной просьбой о предоставлении Партии регионов безвозвратной финансовой помощи. При этом его просьбы больше напоминают угрозы, а не рекомендации”.

БЮТ отмечает, что такие обращения являются проявлением рэкетирской практики, свойственной правительству ЯНУКОВИЧА. “В качестве аргумента по поводу законности своих действий, Партия регионов утверждает, что делала это „всегда, во все времена”, - подчеркивается в заявлении.

“Как известно, еще в 2004 году правительство ЯНУКОВИЧА собирало налоги „заранее”. В настоящее время Партия регионов, с использованием административных рычагов, начала откровенный рэкет бизнесменов, чтобы удовлетворить аппетиты своей партии и уменьшить груз финансирования для основных ее спонсоров”, - отмечает БЮТ и выражает надежду, что “письма с требованиями профинансировать Партию регионов не будут поступать от имени Генеральной прокуратуры, МВД и других соответствующих органов, а также криминальных группировок”.

Как сообщает во вторник газета "Коммерсант-Украина", председатель политсовета Партии регионов, вице-премьер В.РЫБАК обратился к руководителям предприятий с письменной просьбой о предоставлении партии безвозвратной финансовой помощи. Соответствующее письмо датируется 6 апреля этого года, сообщает газета "Коммерсант-Украина", которая получила текст обращения из приемной руководителя одного из крупных юго-восточных предприятий.