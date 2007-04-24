Янукович примет участие в церемонии прощания с Ельциным

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в среду, 25 апреля, посетит Москву для участия в церемонии прощания с первым Президентом России Борисом Ельциным, который умер 23 апреля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета Министров Украины.

После участия в церемонии прощания В.ЯНУКОВИЧ направится в Узбекистан с двухдневным официальным визитом.