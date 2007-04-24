БЮТ вернется в Верховную Раду VI-го созыва

Блок Юлии Тимошенко непременно вернется к работе в парламентском зале. Но это произойдет уже после досрочных выборов и в составе Верховной Рады Украины VI-го созыва. Так Александр Турчинов прокомментировал разные версии средств массовой информации относительно перспектив возвращения фракции БЮТ в зал пленарных заседаний, сообщает пресс-служба Блока Юлии Тимошенко .

«Эта Верховная Рада прекратила свои существование 2 апреля после соответствующего Указа Президента. В этом вопросе стоит поставить точку», - сказал Александр Турчинов.

Он отметил, что «фракция БЮТ выступает против даже временной реанимации рады V-го созыва; все изменения в законодательство, в том числе и в избирательное, нужно вносить уже в составе следующего парламента».

«В целом, мы не против переговоров, как метода решения политического конфликта, - заявил Александр Турчинов. - Но не в этом случае. Поскольку видим, что любая отсрочка выборов используется экс-коалицией исключительно для осуществления провокаций, давления на судебную власть и организацию репрессий с помощью силовых структур. Потому наша позиция сегодня: никаких круглых столов. Все переговоры будем проводить после выборов».