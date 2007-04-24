Партия регионов пустила шапку по кругу

Председатель политсовета Партии регионов вице-премьер Владимир Рыбак обратился к руководителям предприятий с письменной просьбой о предоставлении партии безвозвратной финансовой помощи, пишет во вторник газета "Коммерсант-Украина".

Газета получила текст обращения вице-премьера Владимира Рыбака из приемной руководителя одного из крупных предприятий на юго-востоке страны.

"Прошу вас решить вопрос о предоставлении безвозвратной финансовой помощи политической партии Партии регионов для осуществления уставной деятельности",– говорится в обращении. В письме отмечается, что ПР включена в реестр неприбыльных организаций "с признаком неприбыльности 0008 `Политические партии`". Тут же указан расчетный счет ПР в Киевском филиале Первого украинского международного банка. Обращение, в котором содержится просьба о предоставлении материальной поддержки, датируется 6 апреля 2007 года – спустя несколько дней после подписания президентом указа о досрочном прекращении полномочий Верховной рады V созыва.

Вице-премьер Владимир Рыбак вчера подтвердил факт своего обращения к руководителям предприятий. В то же время он подчеркнул, что ставил свою подпись "как председатель политисполкома партии" и не находит в данном случае признаков злоупотребления служебным положением, подписывая и рассылая руководителям предприятий подобные обращения. "Это было всегда, во все времена. Уже десять лет, с момента, когда я создал партию, я всегда обращаюсь за спонсорской помощью на уставные и программные требования партии", – заявил господин Рыбак. По его словам, средства, полученные таким образом, идут на содержание партии. "Есть центральный аппарат, есть 27 партийных организаций, работникам которых нужно платить зарплату, для которых нужно покупать бумагу", – пояснил вице-премьер цель использования финансовых поступлений. При этом он опроверг предположение о том, что, обратившись за материальной помощью спустя несколько дней после подписания Виктором Ющенко указа о роспуске парламента, ПР начала подготовку к избирательной кампании. "Мы направляем такие запросы на постоянной основе", – сказал Владимир Рыбак. Впрочем, суммы, получаемые таким образом ПР "на постоянной основе" он назвать отказался. "Это наше внутреннее дело! Почему я должен рассказывать вам о суммах?", – возмутился глава политисполкома.

В руководстве ПР подтверждают факт обращений председателя политисполкома к руководителям предприятий за финансовой поддержкой. В партии считают такую практику "нормальной". "Я знаю, что такие письма руководителям предприятий направлялись и раньше, когда Владимир Васильевич еще не был вице-премьером", – сказал заместитель председателя политисполкома Сергей Ларин. По его словам, речь идет о предприятиях, "руководители которых по духу близки Партии регионов и готовы оказать небольшую финансовую помощь". "Есть люди, которые возглавляют предприятия, являясь членами Партии регионов, и они на правлении или на собрании акционеров принимают решения об оказании такой помощи", – рассказал господин Ларин. Он отметил, что эти средства идут на финансирование аппарата партии, на хозяйственные и канцелярские нужды, а также на аренду необходимых помещений. "Речь не идет о миллионах – думаю, можно говорить о десятках тысяч гривен, не более", – сказал господин Ларин.

В то же время иначе, чем "преступлением", инициативу Владимира Рыбака представители оппозиции не называют. "Такой поступок вице-премьера, если он действительно имел место, является правонарушением, и этот факт должен быть расследован Генпрокуратурой", – заявил народный депутат Борис Беспалый ("Наша Украина"). Он отметил, что выделять такую "помощь" из бюджетов государственных предприятий запрещено законом. Если же речь идет о частных компаниях, то, согласно законодательству, в их уставном фонде не должно быть иностранного капитала. "В любом случае, письмо, подписанное вице-премьером, это злоупотребление властью. Понятно ведь, что в данном случае речь идет о добровольно-принудительной помощи. А если вице-премьер говорит, что есть два Рыбака – один возглавляет политисполком Партии регионов, а другой занимает руководящую должность в Кабмине – это уже раздвоение личности", – отметил господин Беспалый.