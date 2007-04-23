Шевченко: после победы надо как можно скорее сформировать правительство

Народный депутат V созыва Андрей ШЕВЧЕНКО (фракция БЮТ) убежден, что досрочные выборы в парламент состоятся в ближайшее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на митинге сторонников оппозиции, который проходит на Европейской площади в Киеве.

А.ШЕВЧЕНКО подчеркнул необходимость подготовки к выборам и к тому, чтобы после победы как можно скорее сформировать правительство, способное осуществлять реформы.

А.ШЕВЧЕНКО также напомнил, что сегодня умер первый президент России Борис Ельцин. По его словам, Б.Ельцин «войдет в историю всех времен и всех народов как человек, который в тот момент, когда он чувствовал, что не может дальше вести страну вперед, что не может дать ей продвижения, отошел в сторону».

«И я мечтаю о том, чтобы эта власть, которая уже давно не справляется с переменами в Украине, которая уже давно не делает никакого прогресса, а только мешает, чтобы она наконец отступила», - сказал А.ШЕВЧЕНКО.

Также на митинге выступили народные депутаты V созыва Ольга ГЕРАСИМЬЮК и Ксения ЛЯПИНА (фракция «Наша Украина»).