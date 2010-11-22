Янукович подпишет Налоговый кодекс, потому что у него нет другого выхода?

Глава Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Михаил БРОДСКИЙ уверен, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подпишет Налоговый кодекс и бюджет на 2011 год будет сформирован на новых налоговых условиях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга, комментируя возможность неподписания Президентом Налогового кодекса.

«Ну что может сделать Президент? Я думаю, что он может по нескольким статьям сказать, что это неуместно, и предложить, как это уже делалось, - помните?, - по закону изменить. Но Кодекс будет принят», - сказал М.БРОДСКИЙ.

Кроме того, по его словам, еще останется время для внесения в Налоговый кодекс изменений, которые потребует Президент. «Но Кодекс, я почти уверен, Президент подпишет», - заявил М.БРОДСКИЙ.

Он также отметил, что без проведения налоговой реформы и детенизации экономики Международный валютный фонд может приостановить кредитование экономики.

Также Глава Госкомпредпринимательства уверен, что бюджет-2011 будет принят на основе нового Налогового законодательства. «Я думаю, что 1 декабря по закону нам надо срочно вносить бюджет. А как можно вносить бюджет на старой налоговой базе?» - сказал М.БРОДСКИЙ.

Справка УНИАН. 18 ноября т.г. Верховная Рада Украины приняла Налоговый кодекс.

Он вызвал общественное возмущение, массовые акции протеста продолжаются по всей Украине. Предприниматели требуют от Президента Виктора ЯНУКОВИЧА ветировать кодекс.

Представители малого и среднего бизнеса, которые сегодня проводят в Киеве акцию протеста против Налогового кодекса, обещают объявить бессрочную акцию протеста, если сегодня власть не прислушается к их требованиям.

Руководитель Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН заверяет, что глава государства Виктор ЯНУКОВИЧ рассмотрит обращение предпринимателей, которые выступают против вступления в силу нового Налогового кодекса.

При этом он отметил, что кодекс еще не поступил на рассмотрение Президента Украины из Верховной Рады.