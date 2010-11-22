Предпринимательские советы согласовывают дальнейшие действия

Несколько десятков координаторов малого и среднего бизнеса из всех регионов страны собрались вчера в Виннице для выработки общей позиции, сообщает пресс-служба Совета объединений предпринимателей Украины.

Руководители координационных советов согласовывают последующие протестные действия и создают «дорожную карту» будущих акций с учетом принятие 18 ноября этого года Верховной Радой Украины Налогового кодекса.

По мнению многих координаторов, после беспрецедентного резонанса стихийных недовольств лишь равноправный и конструктивный диалог с властью даст шанс добиться вето Президента на Налоговый кодекс, а не бескомпромиссно продолжать обострять конфликт в дальнейшем. «Предпринимателям важно не позволять политическим силам использовать себя и втягивать в политические игры ради чьей-то выгоды, потому что, приходя к власти с нашей помощью, такие союзники сразу забывают о собственных сладких обещаниях», – заявила, в частности, координатор Совета объединений предпринимателей Украины Алла Алексенцева. По ее убеждению, волна протестов поможет предпринимательскому движению освободиться от навязывания чужой политической воли и научиться вырабатывать собственные решения и вынуждать власть и оппозицию выполнять свои обещания.

Участники собрания заметили, что принятие и подписание Налогового кодекса будет означать, что с 1 января 2011 года для подавляющего большинства представителей малого и среднего предпринимательства и для их наемных работников станет невозможным свести концы с концами, заработать на кусок хлеба, заплатить за квартиру и учебу детей. В итоге многие окажутся на улице без крыши над головой, говорится в сообщении.