Экс-президент Литвы: лучший для Украины выход - досрочные выборы

Экс-президент Литвы и депутат Европарламента Витаутас ЛАНДСБЕРГИС одним из вариантов выхода из ситуации, сложившейся в Украине, называет досрочные выборы. Об этом он заявил в интервью еженедельнику «Главред».

По его мнению, «это – наилучший выход». «Если украинский народ – такой, какой он на сегодня есть, станет на сторону коалиции, то она и будет нести ответственность и перед современностью, и перед историей за то, которой Украина могла бы стать, но не стала. А, возможно, люди осознают важность этого момента, и те, кто хочет другой, новой Украины, придут и проголосуют за будущее», - сказал В.ЛАНДСБЕРГИС.

По его убеждению, одной из причин политического кризиса в Украине стал «недостаток веры в себя у расколотого украинского народа». Кроме того, он выразил мнение, что резолюция Парламентской Ассамблеи Совета Европы по украинскому вопросу «не будет иметь значительного веса в решении этого кризиса».

«Думаю, что такие резолюции минимально помогают, поскольку в споре, куда повернуть руль, особенно, когда руль хотят повернуть в степь, какие-либо резолюции не будут иметь значения. Они могут лишь подбодрить, предоставить больше уверенности тем людям, которые хотят изменений», - подчеркнул депутат Европарламента.