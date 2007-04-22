КПУ: революции не начинают, они начинаются

“Революции не начинают, они начинаются – это кредо марксизма, - говорится в заявлении КПУ, приуроченном ко дню рождения В.И.Ленина. Заявление опубликовано на официальном сайте КПУ. - Проблема Компартии не в том, чтобы “совершить” революцию, а в том, чтобы быть к ней готовой, когда лжедемократы доведут страну до взрыва ненависти. Она должна иметь ответы на вопросы и о причинах грозящей катастрофы, и о том, как с ней бороться, и об очередных задачах будущего государства”

Помимо традиционных для коммунистов проблем: как отобрать протестный электорат у других политсил и направить “ненависть многих слоев населения к господствующей власти» в некое «необходимое для страны русло», в заявлении поднимается и вопрос государственного устройства Украины.

«…для поворота Украины на истинно демократический, а потом на социалистический путь развития, прежде всего, необходимо обеспечить подлинное народовластие. Вот почему только коммунисты ставят своей целью борьбу за превращение президентско-парламентской формы правления в нашей стране в парламентско-президентскую, а потом в парламентскую, как основы передачи власти Советам депутатов трудящихся».

А «кучмовская» конституционная реформа – логическое развитие идей марксизма-ленинизма?